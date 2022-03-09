Москва, , 16:07 — REGNUM Отказ арктических государств от сотрудничества в рамках программ развития Арктики — это очередной сговор о вредительстве не только против России, но и народов Европы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом заявил вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Своими совместными заявлениями арктические государства фактически выступили против скоординированной программы устойчивого развития Арктики, — заявила Яровая.

По ее словам, своим отказом от сотрудничества фактически эти страны выступили против программ охраны окружающей среды, утверждённых в рамках Стратегии охраны окружающей среды Арктики (АЕПС). В числе таких программ — Программа арктического мониторинга и оценки (АМАП), Программа сохранения арктической природы и фауны (КАФФ), Программа защиты арктической морской среды (ПАМЕ), Программа по предупреждению, готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации (ЕППР)».

Яровая напомнила, что, принимая в 1996 году Декларацию об учреждении Арктического совета, страны заявили общее «стремление к достижению благополучия жителями Арктического региона».

«Исходя из того, что в самом названии «Северное сотрудничество стран Запада» ключевым является слово «сотрудничество», и отказ от него — это отказ от базовых гуманитарных ценностей, противоречие всему целеполаганию их собственного развития, предательство самих себя и интересов собственных народов. Желание навредить нам в угоду США уничтожает здравый смысл европейской политики благополучия и развития Европы. Но как говорится, это их выбор, их ответственности и чудовищные ошибки», — заявила Яровая.

По данным СМИ, структуры Северного сотрудничества стран Запада сообщили о приостановлении работы из-за отказа от сотрудничества с Россией по причине военной спецоперации на Украине. С такими заявлениями выступили, в частности, Совет государств Балтийского моря (СГБМ), Совет министров Северных стран (СМСС) и Арктический совет.