Самара, , 16:11 — REGNUM Сборку автомашин возобновляет АвтоВАЗ. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

АвтоВАЗ Vazclub.ru

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Сообщается, что для недопущения значительного уменьшения уровня доходов сотрудников, работа завода будет продолжаться несмотря на кризис с поставками некоторых электронных компонентов.

По информации представителей предприятия, компания делает все для нормализации графика работы на своих заводах в Ижевске и Тольятти.

Так, линия Granta будет работать с 16 по 18 марта в две смены на полной скорости, а 14 и 15 марта планируют объявить днями простоя с выплатой 2/3 от среднего размера заработной платы.

Линия NIVA будет работать с 16 по 18 марта. 14 и 15 марта также будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от средней заработной платы.

Сообщается, что большинство подразделений по производству компонентов в течение недели будут работать полный рабочий день. Это позволит обеспечить выпуск автомобилей и поставки в «LADA Имидж» для сервисного и послепродажного обслуживания. Отмечается, что одновременно с этим «LADA Ижевск» продолжит работу по запуску проекта Vesta нового поколения. Не задействованные в этом процессе работники будут находиться в режиме простоя с 14 по 18 марта с выплатой 2/3 средней заработной платы.

Службы обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры компании, инжиниринга, а также занятые в работах над новыми проектами сотрудники будут трудиться полную рабочую неделю.

Подразделения АвтоВАЗа и дочерние предприятия, занимающиеся производством и дистрибуцией запчастей, обслуживанием клиентов, продолжат работать в режиме полного дня.