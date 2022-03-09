Тирана, , 23:22 — REGNUM Общественный транспорт Тираны существенно сократил число выездов маршрутных такси и автобусов в связи с существенным ростом цен на нефть.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Албанское новостное агентство Lapsi публикует фото огромных очередей на остановке и сообщает, что такая ситуация наблюдается по всему городу.

Вечером 9 марта напротив здания правительства прошел протест против роста цен на нефть. Протестующих поддержал президент Албании Илир Мета.

Напомним, рост цен на нефть стал продолжением энергетического кризиса, разразившегося еще во второй половине 2021 года. Тем не менее, теперь ситуация усугубилась из-за украинского конфликта и попыток сократить импорт нефти и газа из России. США и Канада уже наложили эмбарго на российскую нефть.

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