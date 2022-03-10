Самара, , 11:51 — REGNUM Дефицита лекарств, а также изделий медицинского назначения в аптеках Самарской области нет. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Сообщается, что в аптечных сетях фиксируется повышенный спрос на лекарства. Многие жители намерены сделать запасы. При этом дефицита лекарств и изделий медицинского назначения в аптеках нет, поэтому нет необходимости делать запасы и закупать лекарства впрок.

Отмечается, что в рамках одного международного непатентованного наименования имеются в наличии несколько торговых наименований разных производителей в различных ценовых категориях.

Цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, контролируются государством. Их цена была повышена незначительно в среднем на 1−2%.

Отмечается, что вопрос обеспечения лекарствами и поставок лекарств в аптеки находится на особом контроле у региональных и федеральных ведомств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области зафиксировали ажиотажный спрос на сахар и крупы, такой же как был в первую волну пандемии.