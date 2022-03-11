Барнаул, , 14:02 — REGNUM Для оперативного мониторинга социально-экономической ситуации, а также поддержки бизнеса и граждан, при Управлении ФНС России по Алтайскому краю создан Региональный ситуационный центр. Его возглавил руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко.

На границе Алтайского края Cheburgenator

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В центр можно сообщить об ухудшении социально-экономического положения, возникающих трудностях или же внести свои предложения по мерам поддержки как бизнеса, так и физических лиц. Все обращения будут направлены в Федеральный ситуационный центр и руководителю ФНС России.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию, информируя о ситуации с последовавшими санкциями и их преодолению в РФ.

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