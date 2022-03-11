Осло, , 01:17 — REGNUM Норвежская нефтегазовая компания Equinor (прежнее название Statoil) временно прекратит закупать нефть, добытую в России. Об этом 10 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу организации Андерса Опедаля.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Решение приятно в рамках приостановки деятельности Equinor в РФ из-за ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта крупнейшая итальянская компания Eni объявила о приостановке закупок нефти и нефтепродуктов из России.

Читайте ранее в этом сюжете: Итальянская компания Eni приостановила закупку российской нефти