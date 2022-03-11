Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM Государственный Эрмитаж постепенно возвращает отправленные на выставки в разные страны мира экспонаты, сообщили 11 марта в пресс-службе учреждения культуры.

В зале Государственного Эрмитажа Дарья Драй © ИА REGNUM

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Амстердама раньше срока отозвана выставка русского авангарда, которая представлялась зрителям в «Эрмитаж Амстердам» с января текущего года. Кроме того, отозваны картины из фонда музея, представленные на выставке в Милане.

«В соответствии с достигнутыми договоренностями и существующими выставочными соглашениями в музей постепенно возвращаются выданные на выставки в разные страны экспонаты», — пояснили в музее.

Кроме того в Эрмитаже указали, что подробности о перемещениях экспонатов никогда не комментируются и не разглашаются с целью обеспечения их безопасности.

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