Бразилиа, , 05:08 — REGNUM Сотрудничество с партнёрами в России приостановит бразильский телекоммуникационный холдинг Globo в связи с ситуацией на Украине. Об этом 9 марта сообщает газета Folha de S.Paulo.

Бразилия Americantravel.ru

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Globo откажет российским партнёрам в продаже прав на демонстрацию своих телесериалов. Кроме того, будет приостановлена закупка бразильским холдингом прав на демонстрацию российских кинофильмов, мультфильмов и телесериалов.

Отмечается, что в настоящее время российские телеканалы демонстрируют бразильские телесериалы «Клон» и «Во имя любви». Также, на российских стриминговых платформах демонстрируются сериалы холдинга Globo «Клон», «Проспект Бразилии», «Справедливость», «Железный остров» и «Тайные истины».

Напомним, бразильские телесериалы стали широко популярны у российского телезрителя в конце 80-х годов XX века. Первым из таких телесериалов была мелодрама «Рабыня Изаура», которую смотрели целыми семьями, а некоторые слова и речевые обороты из сериала вошли в обиход российских граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что итальянцы одобрили спортивные и «культурные» санкции в отношении России.

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