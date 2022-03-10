Москва, , 17:08 — REGNUM Защита внутреннего рынка и поддержание занятости — в числе приоритетов правительства на настоящий момент. Об этом 10 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Михаил Мишустин Иван Шилов, ИА REGNUM

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«В качестве главной задачи мы определили защиту внутреннего рынка, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий через ликвидации нарушений логистических и производственных цепочек. И, конечно, сохранение занятости», — заявил Мишустин.

«Важно помочь людям и бизнесу быстрее адаптироваться к изменившимся условиям», — указал он.