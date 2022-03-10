Брюссель, , 18:52 — REGNUM Европейский центральный банк повысил свой прогноз по инфляции в странах еврозоны на ближайшие три года. Об этом сообщила на пресс-конференции 10 марта глава регулятора Кристин Лагард.

Европейский центральный банк

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Согласно последней оценке ЕЦБ, инфляция в еврозоне в 2022 году составит 5,1%, в 2023 году — 2,1%, в 2024 году — 1,9%.

Напомним, ранее европейский регулятор прогнозировал инфляцию в 2022 году на уровне 3,2%, в 2023 и 2024 годах — на уровне 1,8%.