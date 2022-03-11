Анкара, , 02:06 — REGNUM Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines с 13 по 27 марта не будет осуществлять рейсы в Россию и из нее. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines Alan Lebeda

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В документе сказано, что такое решение приятно из-за санкций, введенных ЕС в отношении РФ из-за специальной военной операции России.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов заявил, что Китай отказался поставлять запчасти для самолетов российских авиакомпаний.

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