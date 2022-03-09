9 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление верховного представителя ЕС по международным делам и политике безопасности о том, что Евросоюз пока не собирается отказываться от импорта энергоносителей из России.

Тимур Кондратьев, , 16:32 — REGNUM Заявление верховного представителя Европейского союза по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС не будет запрещать импорт энергоносителей из России и не следует в данном вопросе политике США, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Оноре Домье. Восстание. Около 1848

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"Ай-ай-ай! Не послушались хозяев с Белого дома! Скоро ли последует наказание?» — интересуется Сергей С.

Многие пользователи пришли к выводу, что антироссийская санкционная политика Евросоюза в значительной степени забуксовала и стала бить в первую очередь по самому ЕС.

«Что-то я уже запуталась. Так есть санкции или нет? Они будут с нами рвать отношения либо будут продолжать сотрудничать?» — задаётся вопросами Светлана П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Европейский союз во многом завязан на России, поэтому прекращение импорта из нашей страны обернётся для Европы колоссальными издержками.

«Если Евросоюз действительно хочет отправиться на тот свет, тогда пускай прекращает импорт из России. Нам ни холодно, ни жарко от такого решения», — написал Михаил Р.

«Да не будут они отказываться, ведь это смерти подобно для Европы! Правильно, что боятся. Будет бунт у народа! Весь транспорт встанет. Производства остановятся. Не все, конечно, но значительная часть. Только сумасшедший пойдёт на этот шаг», — считает Илья Б.

Холод Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Часть людей полагает, что руководство ЕС упёрлось в предел своих возможностей и дальше не сможет продолжать свою антироссийскую политику.

«Жаль! А я думал, они покончат жизнь самоубийством выстрелом не в ногу, а в голову!» — написал Дмитрий К.

«А что так? Я думал, они решили до конца бороться с Путиным — путëм понижения температуры в собственных домах (это не шутка, кстати). Таких коварных ударов Россия ещё не знала, но почему-то внезапно сдали назад», — отмечает Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что на данный момент мяч оказался на российской стороне и власти России начинают отыгрывать у противника политические и экономические очки.

«Вот с этого момента Россия и начинает давать реальную ответку. Раз Европа не способна отказаться от российских энергоносителей, то импорт из России продолжится. Вот только благодаря антироссийским санкциям стоят эти энергоносители теперь заоблачных денег. В итоге давление на Россию обернулось стремительным наполнением российского бюджета. Наверное, не такой план был у Запада, когда он экономическую войну против России затеял», — поделился своим мнением Альберт П.

Нашлись и те, кто уверен, что Европа находится в крайне шатком положении, ведь её судьба теперь напрямую зависит от того, проявят ли российские власти милосердие по отношению к своим агрессивным «партнёрам».

"Интересно, как Европа себя будет чувствовать, если Россия в одностороннем порядке откажется экспортировать энергоносители. Обиделись мы, предположим. Забавно будет наблюдать, как пылают дровяные костры в европейских городах, ведь газа и нефти у них больше не будет», — пишет Александр А.

Напомним, 8 марта верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил телеканалу Аl Jazeera о том, что Евросоюз не будет запрещать импорт энергоносителей из России. Чиновник пояснил, что в данном вопросе ЕС не следует политике Соединённых Штатов Америки.