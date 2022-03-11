Калуга, 11 марта 2022, 17:31 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял решение остановить ведение своей страницы в Instagram. Об этом 11 марта руководитель региона сообщил в социальных сетях.
Как сообщало ИА REGNUM, в социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих. Роскомнадзор объявил об ограничении работы соцсети в России.
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