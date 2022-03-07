Москва, , 04:43 — REGNUM Объявленные властями США персонами нон грата 12 российских дипломатов при Организации Объединённых Наций, покинули Соединённые Штаты. Об этом 6 марта сообщили журналистам в постоянном представительстве России при международной организации.

МИД России © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Всего из Нью-Йорка вывозным авиарейсом в Москву вылетели около 50 человек, включая российских дипломатов и членов их семей. Российская сторона расценила решение Белого дома как недружественный шаг и новый пример злоупотребления географическим расположением штаб-квартиры ООН.

МИД России назвал высылку США российских дипломатов преднамеренной и циничной эскалацией в российско-американских отношениях, которая была осуществлена, несмотря на все призывы проявить благоразумие. В Москве подчеркнули, что данный шаг американских властей не останется без ответа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за российскими дипломатами в Вашингтон из Санкт-Петербурга был направлен спецборт.

Читайте ранее в этом сюжете: Захарова: спецборт направляется в США из России, чтобы забрать дипломатов