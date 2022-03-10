Москва, , 18:55 — REGNUM В Госдуме предложенную президентом РФ новую выплату для семей с детьми от восьми до шестнадцати лет назвали актуальной и соответствующей потребностям миллионов семей в стране, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Семья eluela31

Следите за развитием событий в трансляции: «Противодействие санкциям: Путин совещается с правительством — трансляция»

"В центре внимания нашего президента неизменно остаётся семья и ее благополучие. Постоянные меры господдержки, направленные на всестороннюю помощь российским семьям — тому подтверждение», — сказала депутат Госдумы Тамара Фролова («Единая Россия»).

По ее мнению, новые ежемесячные пособия — «очень своевременная мера, которая позволит улучшить материальное положение малообеспеченных семей (полных и неполных) и решить их первоочередные финансовые вопросы».

Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка — в среднем по стране это около 6150 рублей. При назначении пособия проведут комплексную оценку нуждаемости: учтут доходы семьи, имущественную обеспеченность и занятость родителей. Пособие назначат сразу на 12 месяцев.

Выплаты начнутся с 1 апреля, но заявления будут принимать с 1 мая. Новое пособие позволит поддержать семьи, в которых растут более пяти миллионов детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.