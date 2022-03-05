Москва, , 13:28 — REGNUM Намерения национализировать особняки российских бизнесменов в Великобритании, яхты в Италии — это и есть квинтэссенция экономического бандитизма Запада. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Вот это и есть квинтэссенция экономического бандитизма. Это и есть покушение на святое право собственности», — заявил Песков.

«Покушение на святое право собственности, ничем не обоснованное: ни юридически, ни экономически, ни морально. Так и надо относиться», — указал он.

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