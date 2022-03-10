Ла-Пас, , 10:43 — REGNUM Средства массовой информации, которые сообщают правду о происходящем на Украине, где националисты убили тысячи людей, а НАТО своей экспансией спровоцировало обострение, подвергаются давлению со стороны европейских стран. Об этом заявил бывший президент Боливии Эво Моралес.

Цензура Drive2.ru

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«Они подвергают (СМИ) цензуре и при этом говорят о свободе слова. Не могу понять, как отдельные институты Европы, которые провозглашают демократию и свободу слова, теперь затыкают СМИ, которые говорят правду», — сказал в интервью РИА Новости политик.

По его словам, средства массовой информации, «представляющие империализм, говорят любую ложь, пытаются столкнуть страны, но СМИ, которые говорят правду, — их подвергают цензуре, их заставляют молчать».

«Это двойная мораль», — указал бывший руководитель Боливии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 70 странах мира, в том числе во всей Европе, были заблокированы все YouTube-каналы российского медиа-ресурса НТВ. В Латвии заблокированы интернет-ресурсы, которые относятся к новостному агентству Sputnik, в том числе и BaltNews.com, а Европейский союз запретил в 27 странах объединения вещание российских государственных СМИ RT и Sputnik.

При этом посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что российские средства массовой информации в Бразилии цензурированию не подвергаются.

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