Москва, , 17:43 — REGNUM Законопроект, запрещающий публиковать данные о доходах и имуществе ряда категорий лиц, в частности чиновников, подвергнутых санкциям из-за рубежа, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владислав Резник, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

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Инициатива коснется членов правительства РФ, чиновников, депутатов Госдумы и членов Совфеда, губернаторов и так далее, подпавших под санкции.

Таким образом, отмечает Резник, предполагается «предотвратить возможность использования сведений, публично раскрываемых государственными и муниципальными органами, государственными корпорациями и иными организациями, осуществляющими публичные функции, в рамках законодательства о противодействии коррупции, недружественными государствами для оказания давления и (или) воздействия на представляющих эти сведения лиц и членов их семей».

Законопроектом предлагается ограничить раскрытие персональной информации служащих и работников указанных органов и организаций (в том числе, сведений о трудоустройстве, составе семьи, наличие несовершеннолетних детей, о принадлежащих им недвижимом имуществе, транспортных средствах, и так далее) путем размещения на официальных сайтах указанных органов и организаций, и предоставления соответствующей информации в СМИ для опубликования, если в отношении указанных органов или организаций (их служащих или работников) введены меры санкционного характера со стороны иностранных государств и международных организаций.