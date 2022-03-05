Псков, , 17:05 — REGNUM Одному из российских дипломатов, высланных из США, помогут вернуться в Псков при поддержке местной администрации. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Соответствующее распоряжение инициировал губернатор области Михаил Ведерников ввиду того, что дипломат является уроженцем Пскова. В частности, помощь будет заключаться в переезде дипломата и его семьи из Москвы в административный центр региона.

Напомним, в нарушение обязательств принимающей стороны в США 28 февраля решили выслать группу российских дипломатов и членов их семей.