Москва, , 20:46 — REGNUM Курсы доллара и евро в среду, 9 марта, обновили исторические максимумы, поднявшись до 120,83 рубля и 131 рубля соответственно, но к закрытию торгов рубль немного отыграл свои позиции. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

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К 19:00 мск курс доллара расчётами на «завтра» составил 120 рублей, что на 15 рублей ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь евро подорожал на 8,01 рубля — до 127 рублей.

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