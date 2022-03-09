Москва, , 14:56 — REGNUM На долю АЭС в США приходится 20% вырабатываемой энергии. Для выработки энергии АЭС необходим уран. Из всего добываемого в мире урана на страны СНГ приходится 41%., заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Уран Ru.wikipedia.org

«Торговые балансы России, Казахстана и Узбекистана которые и поставляют в США половину необходимого их АЭС урана. Это более 10 млн кг в год.

Недавняя ситуация с митингами и логистическим Калипсо в Казахстане сильно сказалась на росте стоимости фьючерсов на ядерное топливо.

С 22 февраля цены стали обновлять 10-летний максимум — 50$. Конечно, главным индексом является Global X Uranium ETF (URA), который включает акции более 50 компаний разных стран.

Если опираться на СПб, то здесь торгуются акции только двух компаний — канадской Cameco и Kazatomprom. Стоимость акций обеих компании за последние полгода сильно выросли, более чем на 60%.

В США уран не производят и не перерабатывают. Спрос на энергию в любом виде сейчас растёт в прогрессии. И к действующим сейчас в мире 445 реакторов скоро добавятся еще 50.

В Азии сейчас строится 18 ядерных реакторов, в Индии — шесть, в Корее — четыре. Темпы роста свидетельствуют о том, что скоро появится дефицит урана», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции в отношении поставок российского урана в рамках запрета импорта энергоносителей из России и новых инвестиций в российский энергетический сектор не будут вводить власти США.

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