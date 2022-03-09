Москва, , 15:41 — REGNUM В период после распада СССР Россия и Казахстан заняли на мировом рынке урана доминирующие позиции, и не столько даже в сегменте добычи, сколько в его переработке и обогащении, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Уран

«Сокращение числа ядерных боеприпасов и их утилизация в свое время сильно нарастили предложение на мировом рынке.

Тем же США оказалось гораздо выгоднее покупать обогащенный уран в России, чем заниматься его обогащением самим, тем более, что советские технологии обогащения оказались эффективнее западных.

В силу этого собственное производство на Западе сократилось и многие компетенции были полностью утрачены. Так что для того, чтобы сейчас заместить российский уран, пришлось бы потратить немало времени и средств.

А уран тем временем охотно купил бы тот же Китай для своих АЭС. Атомная энергетика США регулярно требует значительных объемов этого сырья.

Так что, на фоне отказа от российских нефти и газа, доля которых на рынке США не очень значительна, энергетические сложности могли бы достичь критического уровня», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США не будут вводить санкции в отношении поставок российского урана в рамках запрета импорта энергоносителей из России.

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