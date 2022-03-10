Москва, , 17:42 — REGNUM Одним из главных приоритетов российской экономики является стабилизация финансовой системы. Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Первоочередной приоритет — стабилизировать финансовую систему и обеспечить её работу. Мы приняли ряд мер — в частности, по контролю за оттоком капитала из страны. Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов. Мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях», — сказал Силуанов.

По его словам, также налажена бесперебойная работа финансовых организаций: «Они полностью обеспечиваются ликвидностью со стороны ЦБ. Мы готовы скорректировать и дивидендную политику».