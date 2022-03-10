Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Автомобильный завод японской корпорации Nissan приостанавливает свою работу в Санкт-Петербурге на три недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Игорь Темченко, председатель регионального отделения Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА), защищающего, в том числе, законные права работников автопрома.

Завод Nissan в Петербурге Nissan-europe.com

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«14 марта они (Nissan Motor) прекращают работу на три недели, — заявил Игорь Темченко. — Работа приостановлена из-за отсутствия комплектующих, по логистике, как они говорят».

Во время приостановки работы завода сотрудники отправлены в простой с сохранением ⅔ от среднего заработка. Как долго продлится такое положение, региональному отделению МПРА неизвестно. Отмечается лишь то, что профсоюзная организация планирует вести переговоры с компанией по поводу поддержки работников.

Напомним, ранее Nissan заявил о прекращении поставок автомобилей в Россию. Решение о приостановке работы петербургского завода приняли и в корпорации Toyota.

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