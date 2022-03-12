12 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:19 — REGNUM Американская компания Meta, чуть более года назад заблокировавшая в Facebook аккаунт экс-президента США Дональда Трампа за якобы призывы к насилию, сегодня позволила пользователям Facebook и Instagram призывать к насилию и расправам над военнослужащими России.

Facebook Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом в призывающих к расправам и насилию сообщениях обязательно нужно упоминать российскую операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Подобная политика в первую очередь распространится на пользователей в Прибалтике, Польше, Венгрии, Словакии, Румынии, России и на Украине.

Американские пользователи Twitter обсудили вклад соцсети в расчеловечивание под соответствующей публикацией Reuters.

«В электронном письме также сказано, что Мета позволит восхвалять украинский батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Что это за хренатень такая?» — недоумевает @skaldique.

«Больше нет никаких оправданий тому, почему Трампу запрещены социальные сети», — отмечает @TimRunsHisMouth.

«Вы совсем охренели к чертям собачьим?» — спрашивает @Nickro666.

«Украина может победить только на Фейсбуке», — отмечает @nifedova_anna.

«Мне пришлось прочитать заголовок 3 раза, чтобы понять его смысл. История еще более безумная из-за того, что Facebook поддержал «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этот мир сошел с ума», — подчеркивает @geo_z.

Facebook Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я не могу поддержать это вообще никак… Призыв должен быть направлен против российского правительства и их союзников, а не против граждан», — указывает @Fikunayormi.

«Самый верный способ организовать крестовый поход — это пообещать людям, что у них будет возможность жестоко обойтись с кем-то. Возможность с чистой совестью разрушать, возможность вести себя плохо и называть свое плохое поведение «праведным негодованием», — цитирует @ThePromisedWLAN Олдосли Хаксли.

«У меня нет конфликта с Россией, у меня нет конфликта с Украиной. Наши правительства создают эти конфликты, эти страны и их граждане не являются нашими врагами», — напоминает @krisamasu.

«Ребята, не удивляйтесь, это всего лишь один из основных столпов радикальных левых: «нет плохой тактики, есть только плохие люди». Цукерберг хочет получить место под солнцем в олигархии Нового мирового порядка», — считает @rosikone.

«Можем ли мы позволить кому-то с малейшей долей здравого смысла начать высказываться по этому поводу?» — интересуется @henrikrowley.

«Значит, разжигание ненависти теперь в порядке вещей, потому что НАТО так сказало?» — задает риторический вопрос @goodyusuftime.

Напомним, 1 февраля испанская газета Mundo опубликовала материал, посвящённый украинскому батальону «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), согласно которому церемонии организации и знаки отличия участников сильно напоминают эстетику нацистской Германии.

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