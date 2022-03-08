Белград, , 16:01 — REGNUM Болельщики белградского футбольного клуба «Црвена Звезда» перед матчем команды, который состоялся 7 марта, спели популярную советскую песню «Катюша» в поддержку России. Видеозапись этого выложена на канале RT в видеохостинге Youtube.

Россия и Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также они скандировали традиционную кричалку «Руси и Срби Браћа заувек» («Русские и сербы — братья навсегда»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава британского МИД Элизабет Трасс заявила, что экономические последствия антироссийских санкций, включая последствия в сфере энергетики, ощутят на себе рядовые жители Великобритании.