Симферополь, , 15:26 — REGNUM Жёсткие меры намерены применять к продавцам, необоснованно увеличивающим цены, в Республике Крым Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам совещания 5 марта.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Все первоочередные продукты, такие как сахар, крупы, мука должны доступны, их запас должен составлять 30 дней. Особенно это касается северного Крыма. Любое необоснованное повышение цен на сахар, овощей «борщевого набора», хлеба и хлебобулочных изделий или жизненно-важные лекарства должно пресекаться. Меры к таким продавцам будут применяться жесткие, помимо административных штрафов, будем добиваться расторжения аренды по договорам НТО», — сказала заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Кивико отметила, что в регионе отмечаются «спекулятивные действия со стороны ряда магазинов и точек продаж», при том что товар, на который поднимают цены, был закуплен до 24 февраля. Вице-премьер заявила о необходимости мониторинга цен дважды в день.

«Не должно быть ситуации, когда контролирующие органы приходят и цена «такая как надо», — добавила Ирина Кивико.

Также Ирина Кивико выступила с предложением, чтобы запросить остатки продуктов, которые имеются. Кивико также отметил, что способа закрыть торговую точку, которая наживается на ажиотаже, найдётся, а на её месте появится другой магазин.