Москва, 6 марта 2022, 09:38 — REGNUM Возможность выпуска кобейджинговой карты (совместная карта двух платежных систем — ред.) «Мир» — UnionPay прорабатывается в настоящее время российским Сбербанком. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба кредитной организации.
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«Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир» — UnionPay», — говорится в сообщении.
Также указывается, что кредитная организация дополнительно сообщит о сроках запуска такой карты.
Как сообщало ИА REGNUM, компании Visa и Mastercard объявили 5 марта о том, что они приостанавливают свою деятельность в России.