Москва, , 15:00 — REGNUM В условиях санкций строительные объекты России не должны остановиться. Об этом 9 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Government.ru

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Он рассказал о мерах поддержки строительной отрасли, которые предусмотрены подготовленными законопроектами. Документы будут рассмотрены в ходе заседания правительства.

«В текущих условиях наша главная задача — не дать стройке остановиться. Это важно, прежде всего, для миллионов наших граждан, которым нужны новые дома, квартиры, а также для профильного бизнеса. Предлагается упростить разработку градостроительной документации и процедуры проведения публичных слушаний, ускорить получение земельных участков, при необходимости обеспечить продление действующих договоров аренды земли», — сказал Мишустин.

По его словам, уполномоченные органы получат право устанавливать льготы для арендаторов. Кроме того, упростится регистрация прав на уже построенные объекты — потребуется минимальный пакет документов.