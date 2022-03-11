Версаль, Франция, , 09:20 — REGNUM Вступление в Европейский союз — долгий и сложный процесс. Рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС может занять месяцы или годы. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в кулуарах саммита ЕС во французском Версале, сообщает телеканал Tagesschau.

Саммит Украина — ЕС President.gov.ua

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Он подчеркнул, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно.

«Мы все осознаем необычайно сложную ситуацию, в которой находится Украина […] и потрясены происходящим», — подчеркнул он.

По его словам, в настоящий момент заявка Украины на постоянное членство в Евросоюзе находится на стадии рассмотрения, и она передана Еврокомиссии.

«Но прежде чем решение будет принято, пройдут месяцы или годы», — указал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM ранее на фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на членство в ЕС и попросил провести ускоренную процедуру. Главы МИД ряда стран Евросоюза эту идею поддержали.

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При этом многие оказались против. Так, в частности, французский президент Эммануэль Макрон указал на то, что вопрос о включении Украины в ЕС несвоевременен. По его словам, судьба Украины важна для Парижа и для всего Евросоюза, однако процедуру вступления Украины в ЕС открывать сейчас не время — ведь в стране идут боевые действия.

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