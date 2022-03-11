Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Россию предлагают лишить возможности финансирования через МВФ, говорится в опубликованном 11 марта заявлении Белого дома.

Джо Байден на саммите G 7 [No 10 Downing Street

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Отмечается, что лидеры стран G7 выразили согласие на обеспечение «непредоставления России возможности получения финансирования от ведущих международных финансовых институтов». Речь идёт о Международном валютном фонде и о Всемирном банке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство МВФ накануне, 10 марта, заявило, что российской экономике якобы грозит дефолт.

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