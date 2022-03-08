Таллин, , 11:46 — REGNUM Шеф-редактор эстонского информационного портала Sputnik Meedia Елена Черышева объявила о закрытии журналистского проекта из-за невозможности вести административно-хозяйственную деятельность проекта в нынешних условиях.

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Как сообщила Черышева на странице портала, Sputnik Meedia — часть бывшего коллектива Sputnik Эстония МИА «Россия сегодня», который проработал в стране четыре года и был вынужден закрыться в конце 2019 года из-за письменных угроз Полиции безопасности привлечь журналистов к уголовной ответственности.

«Год назад мы запустили свой проект Sputnik Meedia, который стремительно набирал обороты популярности в Эстонии. По данным ведущего в мире сервиса статистики интернет-ресурсов Alexa, уже через три месяца мы вошли в пятерку самых читаемых русскоязычных интернет-СМИ Эстонии», — сообщила Черышева.

Однако все это время власти Эстонии и зависящие от них организации делали все, чтобы работа издания была невозможна. Так, для издания был закрыт национальный домен .ee, редакция перешла на международный домен .com.

«На протяжении года банки в Эстонии выступали единым фронтом против нашей организации, закрывая нам счета на основании подозрений в «отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя, оборота наркотиков, проституции» и так далее», — сообщила бывший главред издания.

Она добавила, что проекту Sputnik Meedia не дали возможности иметь счет на территории Эстонии, поэтому он был открыт в России: «Но и это не помогло. Финансовые учреждения не остановились и продолжили пакостничать, замораживая зарплаты сотрудникам».

Сейчас, когда Россия и ЕС усложнили процесс банковских операций в евро, а банки Эстонии самовольно приняли решение и заморозили перечисления некоторым контрагентам средства, редакция Sputnik Meedia не видит вариантов дальнейшего функционирования, подчеркивается в заявлении.

Елена Черышева также сообщила, что в последнее время звучали откровенные угрозы в ее адрес и некоторых сотрудников.