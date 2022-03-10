10 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 19:26 — REGNUM Информация, согласно которой Германия отчаянно противодействует отключению ПАО «Сбербанк» от системы SWIFT, несмотря на соответствующие призывы со стороны МИД Украины, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 10 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Платежная система SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

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»У Шульца при слове Украина, наверное, уже волосы начинают шевелиться в приличных и непривычных местах!» — предполагает Илья П.

Многие пользователи пришли к выводу, что немецкие власти вдруг начали ощущать на себе всю тяжесть ответственности, взятой ими за Украину.

«Все хотят сотрудничества, никто из-за банановой республики не хочет убытков. Будут до конца упираться», — предполагает Дмитрий Ю.

Некоторые комментаторы отмечают, что попытка отрезать российскую экономику от европейской будет стоить дорого в первую очередь для самой Европы.

«И ведь не только банки наши хотят закрыть. Ещё порты для российских судов, а это швах! Порты не отключали даже при пике холодной войны. Десяток Украин этого не стоят. Это огромные деньги, необходимая логистика. Сейчас на Украине выместят обиду как Восток, так и Запад. Ну не сиделось им спокойно», — пишет Сергей Е.

Холодная война Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей уверены, что Германия вообще никогда не сможет отказаться от российских энергоносителей, поэтому все эти санкции будут саботироваться немецким правительством.

«Потому что немцы не хотят расплачиваться за российские энергоресурсы золотом, а отказаться от них они не могут. Ибо тогда можно распрощаться с тамошней промышленностью. Со всей причём. Арабы, кстати, также послали США далеко и надолго в нужном направлении. Им по горло хватило последней нефтяной войны», — отмечает Владимир М.

«Ничего удивительного в этом нет, ведь экономики наших стран уже давно взаимосвязаны. Просто так эти узлы не разорвать, всё рухнет», — считает Max B.

Ряд пользователей указывает на то, что в будущем может наметиться обратный процесс, заключающийся в потеплении отношений между ЕС и Россией с последующей отменой санкций.

«Сначала вводят свои санкции, а потом уже думают головой», — удивляется Джамиля Ц.

«Главное, что всё это весело происходит. Нам ничего делать даже не надо. Они сами вводят свои санкции, потом сами себе противодействуют. Вы чувствуете, да, ту степень маразма, в которую они себя загнали?» — обращается Дмитрий Б.

Нашлись и те, кто уверены, что рано или поздно Германию вынудят сделать свой окончательный выбор.

«На двух стульях усидеть не удастся. Вы уж, немцы, поскорее определяйтесь: или полностью прекращайте любую торговлю без всяких там исключений ради, или, наконец, включайте мозг и банальную совесть, а так же понимание уже грядущего, завтрашнего дня и переставайте сверлить себе ногу. Тем более что за последние тридцать лет, поддерживая американцев, вы стали соучастниками многочисленных преступлений», — написал Никита Н.

«Сейчас восточные немцы сами обратно берлинскую стену возведут и потребуют признать их автономность», — шутит Анна С.

Напомним, 9 марта агентство Bloomberg опубликовало материал со ссылкой на собственные информированные дипломатические источники и попавшие в его распоряжение документы, согласно которому Германия противодействует отключению ПАО «Сбербанк» от системы SWIFT. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не только призвал отключить российские банки от SWIFT, но и закрыть европейские порты для российских судов.