София, , 22:00 — REGNUM Десятки крупных строительных компаний Болгарии были вынуждены приостановить свою деятельность, а еще столько же относительно мелких предприятий были вынуждены объявить о своем банкротстве по причине роста цен на стройматериалы. Об этом 11 марта со ссылкой на доклад специальной экспертной комиссии министерства экономики и промышленности Болгарии сообщает БНР.

На стройке Цитата из х/ф «Высота». Реж. Владимир Зархи. 1957. СССР

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Согласно официальной информации, причиной указанной тенденции стало резкое подорожание стали и арматуры, а также отсутствие сотен наименований строительных материалов на болгарском рынке. «Основными поставщиками сырья являются Россия и Украина, однако с 24 февраля соответствующие поставки полностью прекратились», — резюмировали аналитики.

Как ожидается, в ближайшее время правительство Болгарии рассмотрит возможность финансовой поддержки строительного бизнеса. Ранее развитие этой отрасли являлось одним из приоритетов программы действующего правительства Болгарии во главе с Кирилом Петковым.

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