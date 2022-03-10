Токио, , 15:47 — REGNUM Свою деятельность на территории России приостанавливает компания Uniqlo, которая является одним из наиболее крупных в Японии производителей и ретейлеров одежды. Об этом 10 марта сообщается на сайте японской компании Fast Retailing Co., управляющей сетью магазинов Uniqlo.

Одежда

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Отмечается, что японская компания занималась в России продажами доступной повседневной одежды

«Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации. В связи с этим мы временно приостанавливаем нашу деятельность (в России)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее закупку российской нефти приостановила итальянская компания Eni, являющаяся крупнейшей в Италии.