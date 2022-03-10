Москва, 10 марта 2022, 17:58 — REGNUM В дорожном строительстве 95% продукции составляет доля российского производства. Об этом 10 марта заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
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«У нас в дорожном строительстве, Владимир Владимирович, 95% доля российской составляющей, 95%. Мы не зависим от импорта практически, поэтому мы можем спокойно работать по этому направлению. И сейчас работаем, в ручном режиме снимаем что где кому мешает», — заявил Хуснуллин.