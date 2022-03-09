Москва, 9 марта 2022, 14:30 — REGNUM Перечень недружественных России стран может меняться, так как он является не догмой, а руководством к действию. Об этом 9 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Как указал Песков, в ответ на вопрос о том, может ли расширяться список недружественных России стран, этот перечень не является окончательным.
«Это не догма, это руководство к действию. Он может меняться», — добавил представитель Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия была и продолжит быть надежным гарантом энергетической безопасности на мировом уровне, и она дорожит этим реноме надежного поставщика энергоресурсов.