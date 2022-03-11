Архангельск, , 16:50 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 375 носителей коронавируса, с инфекцией госпитализировали 56 человек, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди новых заболевших: 62 жителя Вельского района, 48 архангелогородцев, 41 житель Шенкурского района. Случаи заболевания выявлены также в Котласе, Северодвинске, Онежском, Холмогорском, Красноборском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число больных ковидом пополнили 50 743 человека.