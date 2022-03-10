Москва, , 08:30 — REGNUM Из-за введенных странами Запада за спецоперацию ВС РФ по защите Донбасса антироссийских санкций и отсутствия запчастей грузовая авиакомпания «Атран» приостановила полеты своих самолётов. Об этом 10 марта сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое было отправлено компанией пилотам.

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«Учитывая все наложенные на Россию санкции, нам перекрыли доступ ко всем ресурсам нормального и безопасного существования как эксплуатанта B737 (Boeing 737). Переговоры с лизингодателем ни к чему не привели. Перевод ВС (воздушного судна) по РА (перерегистрация в России) также оценен как небезопасная эксплуатация ВС с большими рисками по обеспечению безопасности. Вследствие вышеизложенного ООО «Атран» вынужден приостановить все полеты, как и эксплуатацию ВС в целом», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее все экзамены в России были отменены международной системой оценки знания английского языка IELTS.