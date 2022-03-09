Москва, , 15:36 — REGNUM В России могут зафиксировать курс иностранных валюты в некоторых случаях, сообщил 9 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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На заседании правительства он представил законопроекты для повышения устойчивости экономики в условиях санкций.

«Ещё среди рассматриваемых сегодня законопроектов предложение зафиксировать курс иностранной валюты для расчёта так называемой «тонкой капитализации». То есть организации, деятельность которых финансируется за счёт привлечения заёмных средств, не столкнутся с ростом обязательств перед государством из-за повышения стоимости доллара или евро», — сказал Мишустин.