Великий Новгород, , 13:09 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин не видит проблемы в уходе ряда западных компаний из России. Он считает, что это открывает дополнительные возможности для российских производителей. Так глава региона отреагировал на сообщения о закрытии ресторанов фастфуда «Макдоналдс».

Ресторан «Теремок» Brateevsky

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«Крупнейший ресторан быстрого питания заявил, что приостанавливает свою деятельность в России. Очередное следствие западных санкций», — отметил Никитин. По его словам, «кризисная ситуация — это всегда повод для развития, импульс к разработке новых решений и направлений».

«Уверен, этот вызов отечественные предприниматели примут, в том числе и у нас в регионе», — заявил губернатор Новгородской области на своей странице в соцсети.

Андрей Никитин рассказал, что в начале 2000-х годов он работал заместителем генерального директора сети блинных «Теремок», которая сегодня стала крупнейшей сетью российских ресторанов быстрого питания.

«Мы работали, и у нас все получилось! А блины ничуть не хуже бургеров», — добавил губернатор.