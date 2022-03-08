Кемерово, , 15:05 — REGNUM Кузбассовцев интересует, что будет с кредитами в связи с увеличением Центробанком ключевой ставки. Это следует из их вопросов в социальных сетях, сообщает телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«Если вы ранее взяли кредит под фиксированный процент, то банк не в праве в одностороннем порядке увеличивать данную сумму. Основная часть кредитов в стране выдана именно под фиксированный процент, в связи с этим население не пострадает и процент увеличен не будет, — прокомментировала директор института экономики и управления Кузбасского государственного технического университета Наталья Кудреватых. — Но в том случае, если вы взяли кредит с плавающей процентной ставкой, тогда действительно его стоимость может возрасти. Но в настоящее время Центральный банк разрабатывает предложения, которые будут направлены как раз на поддержку заёмщиков, которые взяли такого вида кредит».

Она также напомнила, что в настоящее время можно получить кредитные каникулы.