Токио, , 07:57 — REGNUM Генсекретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что страна выражает протест из-за внесения в список недружественных государств России.

Япония Margouyab

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По его словам, внесение Японии Россией в качестве недружественной страны «вызывает сожаление».

7 марта правительство РФ подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее граждан и компаний.

Утвержденный список возглавляют США, Канада и страны ЕС, а также Великобритания с ее территориями. Также названы Черногория, Украина, Албания, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Андорра, Норвегия, Монако, Северная Македония, Сан-Марино, Япония, Южная Корея, Микронезия, Австралия, Новая Зеландия, Тайвань, Сингапур.

Указанные страны ввели или присоединились к санкциям против РФ в связи с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.