Анкара, 11 марта 2022, 15:45 — REGNUM Нападки на представителей российской культуры совершенно недопустимы. Об этом 11 марта в ходе церемонии открытия дипломатического форума в Анталье заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он напомнил о ситуации, когда Валерия Гергиева уволили с должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра в Германии «как друга Путина».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на фоне ситуации на Украине в Миланском университете Бикокка были отменены курсы о великом русском писателе Фёдоре Достоевском. А Кардиффский филармонический оркестр в Великобритании принял решение убрать из программы исполнение увертюры русского композитора Петра Чайковского.
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