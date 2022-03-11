Москва, , 12:49 — REGNUM Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, направленный на обеспечение устойчивого бесперебойного функционирования транспортного комплекса на фоне санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта. Поправки вносятся в десять федеральных законов.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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«Будет и второй, и третий пакет законопроектов в области транспорта», — отметил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия»).

Предусматриваются возможность выдачи сертификатов летной годности на основании дополнительных сертификатов типа, выданных уполномоченным органом в области гражданской авиации иностранного государства при изменении типовой конструкции гражданского воздушного судна до 1 января 2022 года, особенности государственной регистрации предназначенных для выполнения полетов гражданских воздушных судов в Государственном реестре гражданских воздушных судов России и особенности государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними, а также систематизация требований в сфере нормирования летной годности.

Правительство получает полномочия на установление в отношении иностранных судов государств, в которых имеются специальные ограничения захода в их порты в отношении аналогичных судов Российской Федерации, ответных ограничений.

«Будут устанавливаться зеркальные меры», — отметил замглавы Минтранса Дмитрий Зверев.

Устанавливается право Минтранса России определять особенности применения на территории России актов Совета по железнодорожному транспорту государств Содружества, членами которого наряду с Россией являются Украина, а также прибалтийские государства.

Также предполагается перенос срока с 1 января 2Q22 г. на 31 декабря 2023 г. в части проведения сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности.

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