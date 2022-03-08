Москва, , 08:21 — REGNUM Поправки в Бюджетный кодекс, направленные на обеспечение срочных мер для поддержки граждан и бизнеса, внесли в Госдуму депутат от «Единой России» Андрей Макаров и член Совфеда Николай Журавлёв, передает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предлагается приостановка на 2022 год норм Бюджетного кодекса, устанавливающих обязанность вносить изменения в бюджеты бюджетной системы для предоставления гарантий сверх параметров, установленных законами (решениями) о бюджетах.

Кроме того, предлагается продлить на 2022 год действие применявшейся в 2020 и 2021 годах нормы о праве правительства Российской Федерации предоставлять государственные гарантии Российской Федерации на условиях, отличных от установленных федеральным законом о федеральном бюджете.

Реализация данных норм позволит осуществлять меры поддержки предприятий российской экономики, направленной на сохранение рабочих мест и выплату заработной платы гражданам, отмечают авторы инициативы.

Кроме того, для усиления парламентского контроля за внесением изменений в финансирование полномочий в сфере обязательного медицинского страхования предлагается обеспечить в 2022 году предварительное рассмотрение предложений в части указанных изменений комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Планируется, что мера позволит корректировать или дополнять меры, направленные на развитие здравоохранения и на противодействие пандемии COVID-19.

Для обеспечения возможности поддержки регионов и предприятий за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета законопроектом предлагается дополнить действующую норму о нераспространении отдельных положений Бюджетного кодекса, обязывающих утверждать бюджетные ассигнования на субсидии юридическим лицам, бюджетные инвестиции и межбюджетные трансферты в федеральном законе о федеральном бюджете, на случаи направления дополнительных нефтегазовых доходов на финансовое обеспечение приоритетных мероприятий.