Сантьяго, , 07:42 — REGNUM Приглашения, направленные российским компаниям для участия в международной выставке военной и авиакосмической техники FIDAE, отозвало правительство Чили в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом 5 марта сообщило министерство обороны латиноамериканской Республики.

Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Уточняется, что приглашения отозваны в связи с агрессией России по отношению к Украине. Правительство Чили осудило действия России на территории Украины и приняло решение о недопуске российских компаний к участию в международной аэрокосмической выставке FIDAE, которая состоится в стране с 5 по 10 апреля.

Напомним, FIDAE — крупнейшая международная военная и аэрокосмическая выставка в Латинской Америке. Она проводится один раз в два года, территориально находится в северном секторе международного аэропорта Сантьяго.