Казань, , 12:18 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов 5 марта заявил, что введенные США и ЕС санкции не обходят стороной региональные предприятия. Но в республике за последние годы заложена прочная база, которая позволит справиться со всеми потрясениями, сообщает пресс-служба главы РТ.

Рустам Минниханов Tatarstan.ru

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«Сейчас главное — сплоченность, взаимная поддержка, уверенность в собственных силах. Наша общая задача — спокойно и последовательно пройти этот этап, реализовать все необходимые меры для сохранения устойчивости», — нацелил Минниханов.

На республиканском уровне сформирован оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики. Также введен план по поддержке предприятий и обеспечению жителей товарами первой необходимости, добавил глава РТ.

ИА REGNUM напоминает, министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность ведомства и впредь содействовать в укреплении внешних связей Татарии с партнерами из зарубежных стран.

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