Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Частью антироссийской кампании являются выдвинутые в США претензии в отношении председателя Координационного совета российских соотечественников Елены Брэнсон. Об этом 8 марта говорится в сообщении посольства России в Вашингтоне в его телеграм-канале.

Посольство РФ в США Washington.mid.ru

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«Выдвинутые претензии возмутительны и абсолютно необоснованы. Это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает «охоту на ведьм» в худших традициях маккартизма», — отмечается в сообщении.

Также в посольстве РФ указали на то, что акция против Брэнсон рассматривается российской стороной как враждебная акция и добавляется, что этим Вашингтон препятствует выходцам из России в праве на поддерживание связи с Родиной и принятии активного участия в сохранении собственного культурного и языкового наследия.

Кроме того, отмечается, что власти США продолжают не обращать внимания на призывы российской стороны обеспечить общине соотечественников базовые права, прописанные в том числе в первой поправке к конституции этой страны.

«Требуем прекращения гонений на соотечественников», — добавляется в сообщении.

Отметим, ранее американский минюст предъявил Елене Брэнсон обвинение по шести пунктам в нелегальной работе в качестве иностранного агента, за что ей может грозить до 35 лет лишения свободы.