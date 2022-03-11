Москва, , 15:57 — REGNUM Производитель молочных и других продуктов питания Danone не собирается покидать Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой компании.

Рефрижератор Danone Mj-bird

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«На данный момент у нас главным приоритетом является безопасность людей и бесперебойная работа бизнеса. Останавливать нашу деятельность в России мы не планируем», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Причем это касается не только импорта, но и производства продукции — все заводы Danone в России работают и продолжат работать в штатном режиме.

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